Террорист по прозвищу Бабай прокомментировал свое дезертирство
07:08, 14 июля 2014Политика
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В сети появилось обращение где террорист по прозвищу Бабай говорит, что скоро вернется на Донбасс.
REUTERS
Александр Можаев, известный как Бабай, вместе с местными казаками записал обращение и призывает вступать в ряды армии террористов.
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Напомним, что ранее лидер террористов Игорь Гиркин утверждал, что Бабай, дезертировал и вернулся в Крым. По его словам, произошло дезертирство большой группы казаков, в том числе и Александра Можаева.
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