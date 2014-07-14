Террорист по прозвищу Бабай прокомментировал свое дезертирство

Александр Можаев, известный как Бабай, вместе с местными казаками записал обращение и призывает вступать в ряды армии террористов.

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Напомним, что ранее лидер террористов Игорь Гиркин утверждал, что Бабай, дезертировал и вернулся в Крым. По его словам, произошло дезертирство большой группы казаков, в том числе и Александра Можаева.