Террорист Бабай бежал из Украины

Как сообщает iPress, по словам Стрелкова, казаки покинули ряды сепаратистского ополчения после того, как оставили Краматорск 5 июля.

"Сначала они отказались выполнить приказ и отправиться на Донецк, а потом вдруг все вместе сорвались и "нашлись" уже на самой границе. Честь дальше отстаивать Новороссию они предоставили местным ополченцам и тем своим товарищам-добровольцам, которые руководствуются столь ненавистным современному "казачеству" понятием как "военная дисциплина", - заявил Стрелков.

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Следует отметить, по информации СМИ, в Славянске российского бородача-наемника Можаева нанял владелец фабрики мыла и самопровозглашенный "народный мэр" Вячеслав Пономарев. Благодаря Можаеву и еще нескольким боевикам из Беларуси, Казахстана, России и других бывших стран СССР, он устроил беспорядки в своем городе.

По сообщению журналиста Time Саймона Шустера, Можаев поехал воевать в Украину, потому что в России его разыскивает полиция за "попытку убийства ножом".