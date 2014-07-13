Аваков: для победы в войне с Путиным следует "заткнуться, сцепить зубы и бить врага"

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в соцсети. "Разрушенная и ослабленная Украина - возможность для Путина продолжить свой диктаторский срок в России, реализовать имперские параноидальные планы. Поэтому горит пламя войны на Донетчине. Поэтому через границу идут российские танки, БТРы и путинские наемники", - отметил министр.

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По его мнению, из того, что следует делать - это поменьше "причитать, что все пропало, что нас не обеспечили, что нет тепловизоров, прицелов и уютного гамака. Заткнуться, сцепить зубы, бить врага и делать все для победы над врагом".

"Не вещать ультиматумы и угрозы со сцен за тысячи километров от фронта. Не прятаться за слабостью и бессилием. Воевать за свободу Украины. Только жесткий отпор, только единым фронтом, без размазни и рассуждений. Без самоедства и синдрома "младшего брата". Церемонии в сторону - война за Украину", - отметил Арсен Аваков.