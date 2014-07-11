Возвращение ГУАМ

Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС тремя постсоветскими странами может реанимировать международную организацию, созданную при Кучме, формализированную при Ющенко и зачахшую при Януковиче. Успешная реализация этого проекта способна продемонстрировать восстановление внешнеполитической субъектности Киева и усилить украинские позиции в конфликте с Россией.

Речь идет об Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ, о которой за несколько последних лет успели позабыть, хотя ее Секретариат находится в Киеве практически на Майдане. ГУАМ был создан при активно поддержке США в 1997 году в качестве противовеса усиливающему российскому влиянию. Не исключено, что заокеанские аналитики уже тогда предполагали всплеск имперских амбиций Кремля. Долгое время организация не была формализована, больше напоминая клуб по интересам лидеров постсоветских республик. К примеру, Узбекистан то входил в состав организации, то покидал его, в зависимости от позиции Ислама Каримова. Во время президентства Виктора Ющенко ГУАМ получил новое качество и модернизированное название, но при этом не преуспел в реальной деятельности.

Основой для создания ГУАМ, и это давно не секрет, была каспийская нефть. Можно сказать, что нефтепровод Одесса - Броды, так и не продолженный до польского Плоцка, не просто обязан своим созданием сотрудничеству Украины и Азербайджана. По сути рассчитанная на перекачивание каспийской нефти и построенная при Кучме труба является «младшим братом» нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, не проходящего по российской территории.

Подписание в конце июня 2014 года Соглашения об ассоциации с ЕС тремя постсоветскими странами заставило снова вспомнить о ГУАМ, ведь три из четырех его члена обозначили курс на евроинтеграцию в качестве стратегического. Исключение составил Азербайджан, который сегодня переживает форменное нашествие российских официальных лиц, стремящихся вернуть государство в сферу своего влияния. В последние годы Москва продала Баку оружия на сотни миллионов долларов, ненавязчиво подталкивая к решению карабахской проблемы. Это, можно сказать, фирменная тактика Кремля: сначала создать проблему, а потом успешно способствовать ее решению. Россия не хочет портить отношения с Азербайджаном, предпочитая не мытьем, так катаньем влиять на регион Закавказья.

После оккупации Крыма и дестабилизации Россией ситуации на Донбассе можно сказать, что в ГУАМ входят государства, имеющие территориальные проблемы в отношениях с Россией или потерявшие части территории благодаря ее действиям. Общие беды должны не просто объединять, но и вызывать асимметричную, единственно правильную в нынешних условиях реакцию. В полном названии ГУАМ – Организация за демократию и экономическое развитие – кроется рецепт единственно возможного ответа на агрессивную политику Кремля. Это строительство демократического общества и проведение экономических реформ, позволяющих создать конкурентную экономику.

Украина была инициатором создания ГУАМ, и сегодня имеет шансы с помощью реанимирования этой организации усилить свои позиции на постсоветском пространстве. Согласование усилий в части европейской интеграции, реформаторская политика и обеспечение ключевых демократических свобод – пожалуй, наилучший ответ российской агрессии. И убедительный довод для отдельных европейских государств, не горящих желанием видеть новые бывшие советские республики в составе ЕС.

Возобновление ГУАМ может стать для официального Киева признаком восстановления внешнеполитической субъектности, способности предпринимать самостоятельные дипломатические шаги и претендовать на статус центра влияния в Центральной и Восточной Европе.