В Черкасской области сформируют строительную бригаду для восстановления Славянска

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, об этом 9 июля во время визита в Славянск сказал председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко, куда он приехал передать гуманитарную помощь местным жителям.

Председатель ОГА Ткаченко считает, что сегодня все регионы Украины должны способствовать реализации мирного плана президента Петра Порошенко и приобщиться к восстановлению разрушенных террористами городов. В Славянске он посетил социальные объекты города, которые нуждаются в значительном ремонте, – школы, детский интернат, роддом и больницу.Читайте такжеВласть обещает восстановить поврежденные школы и детсады Славянска до 1 сентября

Кроме того, председатель Черкасской ОДА передал жителям Славянска гуманитарную помощь от Черкасчины – продукты питания, лекарства первой необходимости, одежду, игрушки детям. Также он раздал местным жителям национальные флаги, один из которых установили на здании УСБУ, где несколько дней назад висел российский триколор и базировался штаб террористов. А бойцам первого резервного батальона Национальной гвардии, который дислоцируется на горе Карачун поблизости Славянска, председатель ОДА передал тепловизоры.

Как сообщал УНИАН, 9 июля четыре грузовика с 40 тоннами гуманитарной помощи для освобожденных от террористов городов Донецкой и Луганской областей из Черкасс отправились на восток страны.