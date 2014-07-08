Похищенного на Донбассе "свободовца" освободили после 67 дней плена: "били так, что даже коронки повылетали"

Из плена российских террористов после 67 дней пребывания в неволе освобожден свободовец Ярослав Маланчук.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода».

Как напомнили в пресс-службе, террористы похитили Маланчука в Константиновке Донецкой области 29 апреля по политическим мотивам, поскольку на то время он был членом окружной избирательной комиссии в 50-м территориальном избирательном округе от кандидата в президенты Олега Тягнибока.

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«Ярослав был первым из свободовцев, которого захватили в плен, и он находился там дольше всех – 67 дней с того времени, как его похитили 29 апреля. Он фактически был последним свободовцем, которого освободили из плена. Но, к сожалению, в настоящее время поступила информация о похищении в Луганской области нашего сторонника Петра Ткаченко. Поэтому, несмотря на давление на террористов со стороны нашего войска, должны и дальше продолжать борьбу с оккупантом до полной победы», – отметил руководитель Донецкой областной организации ВО «Свобода» Игорь Славгородский.

Освобожденный из плена свободовец сейчас находится в Киеве и вскоре пройдет медицинское обследование. По его словам, в плену его и других пленников террористы постоянно били. Маланчука сразу после похищения удерживали в Славянске, до 22 мая он находился в здании местного управления СБУ, а после 22 мая его перевели в здание городского управления милиции.

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«Задержали меня 29 апреля около 19:30. Ко мне подъехал автомобиль, из которого выбежали пять вооруженных людей в балаклавах, избили прикладами и заставили на коленях ползти к багажнику автомобиля. Позже меня отправили в Славянск, где до 22 мая удерживали в здании СБУ. Там постоянно били. Затем перевели в городское управление милиции, из которого я был освобожден 5 июля. Вместе со мной освободили еще трех военнослужащих из второй Белоцерковской бригады, которые стояли в Амвросиевке. Говорят, что тогда освободили 41 заложника», – рассказал Маланчук.

Он сообщил, что до 22 мая его и остальных пленников постоянно били: «В подвале били, ребра очень сильно болели, подозреваю, что они были поломаны. Но я же не врач, не могу сказать точно. С зубами проблемы – били так, что даже коронки повылетали. После 22 мая меня перевели в городское управление милиции – там бить и издеваться перестали…».