В Крыму потратят 52 миллиона рублей, чтобы избавиться от украиноязычных дорожных знаков

В Крыму посчитали сумму, необходимую для замены дорожных знаков, информация на которых размещена на английском и украинском языках. Для этого необходимо потратить 52 миллиона рублей (более 17 млн грн).

Об этом «министр финансов» оккупированного Крыма Владимир Левандовский сообщил на заседании президиума крымского «парламента» во вторник, 8 июля, передает корреспондент Крым.Реалии.

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«Владимир Петрович, я прошу, есть поручение председателя Госсовета по выполнению программы по переименованию наших дорожных знаков: сумму определено, порядок финансирования определен, даже порядок выполнения работ определен, если можно для ускорения программы предусмотреть поправки (в бюджет Крыма - Прим. ред.) на сессию», - призвал Левандовского Виталий Нахлупин, который в крымском «парламенте» возглавляет постоянную комиссию по экономической, бюджетно-финансовой и инвестиционной политике.

«Этот вопрос для нас политически очень важен. Вопрос принципа. Нам нужно в этом направлении двигаться», - согласился с ним крымский спикер Владимир Константинов.

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В свою очередь Левандовский отметил, что письмо с указанной суммой на столе у «премьер-министра» Крыма Сергея Аксенова, который сегодня должен дать свой ответ по этому вопросу.

24 июня на заседании крымского правительства» Владимир Константинов предложил чиновникам до августа сократить на территории полуострова количество дорожных знаков на украинском и английском языках.