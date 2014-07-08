Россия принесла в Крым, как болезнь, цензуру, запугивание и ксенофобию - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел Данило Лубкивский сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Оккупация Крыма никогда не станет свершившимся фактом, ни одна страница не будет перевернутой», - считает он.

«Преследуя крымских татар, украинцев, россиян, каждого, кто осмеливается протестовать против оккупации Крыма, Москва показывает свой «лик» - это «гротескное зеркало сталинизма».

Оккупанты запретили жить на родной земле лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и председателю Меджлиса Рефату Чубарову. Это решение является приговором русской оккупации, они боятся, они осознают глубину своей лжи и неправоты», - убежден Лубкивский.

«Кроме Олега Сенцова (украинского режиссера, задержанного в Крыму ФСБ по обвинению в терроризме, - УНИАН), известно про другие случаи исчезновения активистов. С мая нет никаких вестей от Тимура Шаймарданова, Леонида Коржа. Крымская оккупационная власть устранилась от поиска убийц Ришата Аметова, чье тело со следами пыток было найдено 15 марта», - сообщил заместитель главы МИД.

Лубкивский отметил, что «в Крым Россия занесла цензуру, как болезнь, нетерпимость к меньшинствам, ограничения свободы слова, несправедливое правосудие, административное давление и запугивание инакомыслящих».

Читайте такжеВ Крыму происходит насильственная русификация - МИД«МИД Украины будет постоянно доказывать правду о нарушениях прав человека в Крыму, что мы делаем сейчас и делали раньше на постоянной основе, и мир слышит нас, мы не оставим наших соотечественников», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97%, тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к России.

Читайте такжеОБСЕ прямо обвинила Россию в оккупации Крыма - резолюцияЧерез два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии к России Крыма и образования в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Международные наблюдатели неоднократно заявляли о многочисленных фактах нарушений прав человека в Крыму.