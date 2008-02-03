Создание единой партии на основе НУ-НС - хорошая идея, но идет сверху вниз

Народный депутат, член фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона» Роман ТКАЧ заявляет, что вопрос создания единой партии на основе НУ-НС еще не снят с повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске, отвечая на вопрос о создании единой партии под предложенным Секретариатом Президента условным названием «Гарт».

«Создание единой партии на основе блока еще не снято с повестки дня», - отметил депутат. По его мнению, этот вопрос несколько «перенесен во времени» из-за политических дебатов в самой Верховной Раде, и к этому вопросу не было времени вернуться. “В целом я поддерживаю идею единой партии, - отметил Р.ТКАЧ. – Это хорошая идея, но, опять таки, как она будет реализована, неизвестно».

Вместе с тем, по мнению народного депутата, который 19 лет является членом Народного руха Украины, «все, что идет сверху-вниз, без основы, не имеет никакого будущего». «Я не вижу будущего у той политической силы, которая создается сверху», - сказал он.