Террористы свозят под Луганск российскую бронетехнику - Наливайченко

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

"Сейчас происходит гибридная война, агрессия с использованием террористов, диверсантов, иностранного оружия, русского, с использованием наркоманов, криминалитета и других. Сейчас под Луганском сосредоточена иностранная бронетехника", - рассказал Наливайченко. "Террористы продолжают уничтожать на Донбассе инфраструктуру, экономический потенциал", - добавил он.

Джерело: fakty.ictv.ua

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По его словам, Харцызский трубный завод террористы блокируют, чтобы не дать ему работать.

А вот в освобожденных от террористов городах украинские силовики пытаются наладить нормальную жизнь.

"Первое, что мы сделали по поручению президента - восстановили в тех городах нормальную жизнь, в частности, в Славянске. Мы собирали заявления, большинство из них с призывами "найдите наших родственников".

У людей забирали родственников, насиловали, и они наконец смогли обратиться с этими заявлениями хотя бы к кому-нибудь", - рассказал Наливайченко.