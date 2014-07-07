В УПЦ МП назвали дату избрания нового предстоятеля

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви.

"7 июля на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви под председательством Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия, для избрания нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины, было принято решение созвать Собор епископов Украинской Православной Церкви в городе Киеве 13 августа 2014 года", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, в Киеве на Лаврском братском кладбище возле храма Рождества Божией Матери похоронили Блаженнейшего митрополита Владимира.