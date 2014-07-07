На Донетчине неизвестный ранил в голову 13-летнюю девочку

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины вДонецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Добропольский горотдел милиции из больницы поступило сообщение об оказании медпомощи 13-летней местной жительницы с огнестрельным ранением головы. Указанную травму девочка получила в автомобиле родителей, когда они все вместе ехали по дороге, расположенной между городом Доброполье и п.г.т. Святогоровка.

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Неизвестный выстрелил в сторону автомобиля, пуля попала в юную пассажирку.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.