На Донетчине неизвестный ранил в голову 13-летнюю девочку
16:56, 07 июля 2014Политика
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В Доброполье Донецкой области неизвестный ранил в голову 13-летнюю девочку.
Девочку госпитализировали с огнестрельным ранением
Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины вДонецкой области.
Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Добропольский горотдел милиции из больницы поступило сообщение об оказании медпомощи 13-летней местной жительницы с огнестрельным ранением головы. Указанную травму девочка получила в автомобиле родителей, когда они все вместе ехали по дороге, расположенной между городом Доброполье и п.г.т. Святогоровка.
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Неизвестный выстрелил в сторону автомобиля, пуля попала в юную пассажирку.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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