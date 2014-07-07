За последние сутки за помощью обратились 625 жителей Донецкой и Луганской областей - ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Межведомственный координационный штаб и соответствующие региональные штабы по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции, круглосуточно принимают обращения от людей, решивших покинуть районы проведения АТО.Читайте такжеПравительство в среду может принять программу восстановления освобожденных городов – Аваков

Всего с начала антитеррористической операции с территории Донецкой и Луганской областей силами Межведомственного координационного штаба в другие регионы Украины перемещены и расселены более 33 тыс. 437 граждан Украины. Среди отселенных: детей – 12 тыс. 544, инвалидов и лиц преклонного возраста – 4 тыс. 183.

Больше всего граждан на данный момент разместились в Киеве, Киевской, Запорожской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.