В Донецк удалось убежать только мелким группам террористов - пресс-офицер АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дмитрашковский заявил из зоны проведения АТО по скайп-связи с участниками брифинга в Киеве.

“Колонна террористов была обстреляна, был нанесен авиационный удар. Было уничтожено 7 единиц техники. Если какая-то часть боевиков и просочилась, то без тяжелой техники, без танков, без БРДМ, без БТР. Все эти машины были уничтожены. Удалось убежать лишь мелким группам”, - сказал Дмитрашкивский.

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Он добавил, что у террористов, которые находятся в Донецке, нет много единиц тяжелой военной техники, а также нет данных, что такую технику и боеприпасы к ней террористы в последние дни могли получить с территории России.

“На сегодняшний день тяжелая техника у террористов есть в небольшом количестве. И мы готовы уничтожить ее, когда будем готовы нанести удар без вреда для мирного населения. Информации о переходе границы техникой или личным составом со стороны Российской Федерации нет”, - сказал Дмитрашковский.

Кроме того, он сообщил, что пока точно не известно, сколько боевиков было уничтожено в Краматорске и Славянске. “Боевиков никто не подсчитывал, некоторые из них находятся там, где они погибли”, - сказал Дмитрашковский.

Вместе с тем, по его словам, в этих городах найдено очень много оружия и боеприпасов: “Более 100 единиц мин, как пехотных, так и противотанковых”.

Также Дмитрашковский сообщил, что вчера вечером по лесополосе вблизи Луганского аэропорта был нанесен авиационный удар, поскольку из этой лесополосы в последние полтора суток террористы вели обстрел из установок “Град” по аэродрому. После авиаудара обстрел аэропорта прекратился.

Дмитрашковский добавил, что в случае повторен