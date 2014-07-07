Командир "Донбасса" попросил Россию присылать на органы террористов без проблем с печенью

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравьте меня, друзья. Теперь по версии телеканала Россия 24 у меня есть бизнес. Торговля человеческими органами на паях с г-дами Власенко, Наливайченко и загадочной Ольгой Вибер", - сообщил Семенченко.

По его мнению, низкое качество фантазий российского агитпропа является признаком того, что они выдыхаются, и победа уже близка. Также Семенченко попросил улучшить качество присылаемых из России террористов.

Читайте такжеРоссийское ТВ заявило, что биатлонистка Пидгрушная подрабатывает снайпером в Славянске"Пользуясь случаем, хочу попросить власти РФ ( они тоже со мной в доле) перестать присылать в качестве террористов алкоголиков из РФ. На их печенки падают цены и Ольга viber будет недовольна. А вдруг пожалуется другим моим "бизнес- партнерам"???. Кстати Кеннеди это тоже мы. Того: )", - написал он.

Напомним, вчера российский телеканал показал сюжет о торговле человеческими органами в зоне боевых действий на востоке Украины. Источником информации послужила выложенная на одной из антимайдановских групп Вконтакте якобы взломанная переписка Власенко.