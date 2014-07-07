Переплюнуть Геббельса: Российский канал снял сюжет о том, как Власенко торгует органами через Facebook
10:38, 07 июля 2014Политика
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Российский канал "Россия 24" показал зрителям якобы взломанную переписку Сергея Власенко, бывшего адвоката Юлии Тимошенко, в которой он обсуждает торговлю органами с немецким врачом Ольгой Вибер и командиром батальона Донбасс.
Российские СМИ создали новую страшилку / Фото УНИАН
Как это принято у торговцев органами, обсуждение велось через Facebook.
В частности, в сюжете говорится, что немецкий доктор предлагала Власенко "изымать сердца и почки у еще живых людей, раненных во время боевых действий".
Читайте такжеРоссийское ТВ сравнило развал СССР с планами нацистов: "Словно Гиммлер нашептывал Ельцину в Беловежской Пуще" Также Власенко и Вибер "обсуждают" заказы: "17 сердец, 50 почек, 35 штук новой печени".
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