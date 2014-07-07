Переплюнуть Геббельса: Российский канал снял сюжет о том, как Власенко торгует органами через Facebook

Как это принято у торговцев органами, обсуждение велось через Facebook.

В частности, в сюжете говорится, что немецкий доктор предлагала Власенко "изымать сердца и почки у еще живых людей, раненных во время боевых действий".

Читайте такжеРоссийское ТВ сравнило развал СССР с планами нацистов: "Словно Гиммлер нашептывал Ельцину в Беловежской Пуще" Также Власенко и Вибер "обсуждают" заказы: "17 сердец, 50 почек, 35 штук новой печени".