Ахметов: Донбасс бомбить нельзя, нужны переговоры
23:55, 06 июля 2014Политика
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Ринат Ахметов настаивает на том, что "Донбасс бомбить нельзя!".
Ахметов / novanews.com.ua
Об этом заявил олигарх в эфире "Событий недели", передает ДеПо.
"Донецк бомбить нельзя. Донбасс бомбить нельзя. Нельзя разрушать города, нельзя разрушать поселки, нельзя разрушать инфраструктуру. А самое главное нельзя допустить того, чтобы гибли и страдали люди. Донецк столица Донбасса, а Донбасс это символ труда", - заявил Ахметов.
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Ахметов подчеркнул, что видит "счастливый Донбасс только в единой Украине", а ситуацию на востоке надо решать только с помощью переговоров.
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