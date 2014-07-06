Ахметов: Донбасс бомбить нельзя, нужны переговоры

Об этом заявил олигарх в эфире "Событий недели", передает ДеПо.

"Донецк бомбить нельзя. Донбасс бомбить нельзя. Нельзя разрушать города, нельзя разрушать поселки, нельзя разрушать инфраструктуру. А самое главное нельзя допустить того, чтобы гибли и страдали люди. Донецк столица Донбасса, а Донбасс это символ труда", - заявил Ахметов.

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Ахметов подчеркнул, что видит "счастливый Донбасс только в единой Украине", а ситуацию на востоке надо решать только с помощью переговоров.