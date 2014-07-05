ГПУ открыла производство в отношении должностных лиц «Хлеб Украины»

Генеральная прокуратура Украины 3 июля этого года открыла уголовное производство в отношении служебных лиц ГАК «Хлеб Украины» и одного из частных обществ по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжелые последствия.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении защиты прав и свобод граждан, интересов государства, надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Украины.

Во время прокурорской проверки установлено, что этой государственной компанией и указанным обществом заключены договоры купли-продажи ценных бумаг, по которым ГАК «Хлеб Украины» приобретены сертификаты на общую сумму 50 млн грн. При этом расчеты по сертификатам должны были быть осуществлены в октябре 2056 года.

В ходе проверки выяснилось, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о ликвидации фондов, которые выпустили ценные бумаги и в будущем должны были бы вернуть эти средства государственной компании.

Кроме этого, решения о заключении указанных договоров были приняты председателем правления ГАК «Хлеб Украины» единолично, тогда как осуществление операций с ценными бумагами относится к компетенции правления компании. Также установлено, что закупка была осуществлена вообще без применения тендерных процедур.

Вместе с тем, вопреки требованиям законодательства и невзирая на то, что имущественные комплексы Мировского элеватора и Баловского комбината хлебопродуктов, стоимостью 30 млн грн, не подлежат приватизации, компанией они отчуждены. Как следствие, деятельность и государственная регистрация вышеуказанных предприятий ГАК «Хлеб Украины» была прекращена.

Сведения об этом уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжелые последствия) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права) Уголовного кодекса Украины.