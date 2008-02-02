В Европе заинтересовались идеей Тимошенко

Европейский Союз заинтересован в реализации проекта “White Stream” («Белый поток»), который предусматривает строительство нового трубопровода для поставок газа из каспийского региона в Европу через Украину и выполняет функцию диверсификации газопоставок.

Об этом газете «Зеркало недели» (№ 4 (683) 2 - 8 февраля 2008 г.) сообщил помощник координатора Европейской комиссии по вопросам южных газотранспортных проектов коридора Восток-Запад Брендан ДЕВЛИН, отвечая на вопрос относительно серьезности намерений Еврокомиссии в поддержке проекта и участия Украины в нем.

«White Stream — очень важный проект для Европейского Союза, и ЕС сейчас находится в процессе решения относительно его финансирования в рамках обеспечения постоянства развития Центральноевропейского региона», — заверил представитель Еврокомиссии.

«Причем этот проект очень важен с точки зрения безопасности энергопоставок как для Украины, так и для Евросоюза. Более того, ЕС рассматривает роль этого проекта в более широком контексте — формирование всего европейского газового рынка, особенно в Центральноевропейском регионе», - отметил он.

По словам Б.ДЕВЛИНА, технически финансирование проекта может осуществляться с помощью финансовых инструментов реализации проектов создания единой трансъевропейской энергетической сети.

Как сообщал УНИАН, 29 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила Европейскому Союзу быть партнером в реализации проекта “Белый поток” по поставкам газа в Европу.

“Да, сегодня существует проект, который поддерживается ЕС, – “Набукко”. Но мы бы хотели предложить рассмотреть проект “Белый поток”, который проходит по территории Украины и также выполняет функцию диверсификации поставок газа в Европу. Этот проект может быть экономически более эффективным, и мы бы хотели, чтобы Украина и ЕС были партнерами в его реализации”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

28 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила о намерении совместно с Евросоюзом построить новый газопровод «Белый поток», который соединит страны Центральной Азии с государствами ЕС через Черное море и Украину.

Идея “Белого потока” (White Stream) заключается в строительстве газопровода из Туркменистана через Азербайджан в грузинский порт Супса, и потом по дну Черного моря через Крым в направлении Европейского Союза.

Впервые Ю.ТИМОШЕНКО выдвинула идею создания газопровода White Stream еще в 2005 году.