Болотов уволил "правительство" "Луганской народной республики"

Согласно "приказу", размещенному на сайте "ЛНР", "в связи со вступлением в силу Закона о "Системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики" и прекращением действия Закона "О Кабинете министров Луганской Народной Республики" Болотов приказал отправить правительство "ЛНР" в отставку.

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Этим же "приказом" Болотов назначил "и.о. председателя Совета Министров ЛНР Марата Баширова, и.о. его первого заместителя - Дмитрия Семенова и Василия Никитина".

Также Болотов поручил "действующим министрам продолжать свою работу до формирования нового состава правительства".