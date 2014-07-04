Болотов уволил "правительство" "Луганской народной республики"
12:37, 04 июля 2014Политика
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«Народный губернатор» самопровозглашенной «Луганской народной республики» Валерий Болотов 3 июля издал приказ об увольнении «правительства ЛНР».
REUTERS
Согласно "приказу", размещенному на сайте "ЛНР", "в связи со вступлением в силу Закона о "Системе исполнительных органов государственной власти Луганской Народной Республики" и прекращением действия Закона "О Кабинете министров Луганской Народной Республики" Болотов приказал отправить правительство "ЛНР" в отставку.
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Этим же "приказом" Болотов назначил "и.о. председателя Совета Министров ЛНР Марата Баширова, и.о. его первого заместителя - Дмитрия Семенова и Василия Никитина".
Также Болотов поручил "действующим министрам продолжать свою работу до формирования нового состава правительства".
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