Порошенко поручил Гелетею и Литвину доложить о ситуации относительно обеспечения войск

Как сообщает пресс-служба президента, такое поручение глава государства дал сегодня на совещании с руководителями силовых структур.

Во время совещания Порошенко поздравил Гелетея с назначением на должность министра обороны.

Также президент представил руководителям силовых структур первого заместителя главы Администрации президента Украины Юрия Косюка.

«Я считаю его лучшим менеджером, который имеет достаточно жесткий стиль управления. Он должен качественно улучшить ситуацию с наведением порядка в системе тыла, обеспечение логистики, тендерных процедур», - подчеркнул президент.Читайте такжеПрокуратура изучает обеспечение продуктами и использование в воинских частях сухпайков

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение Гелетея на должность министра обороны Украины.

Также сегодня президент назначил первым заместителем главы АП Косюка.

Ранее Порошенко заявлял, что Косюк на должности первого заместителя главы Администрации президента будет координировать работу силового блока.