Новым Министром обороны Украины стал Валерий Гелетей

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 260 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Президент Украины Петр Порошенко, представляя его кандидатуру, уверил, что Гелетей оправдает доверие народных депутатов.

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Гелетей после назначения его министром обороны Украины с трибуны ВР пообещал, что сделает все для того, чтобы обеспечить спокойствие и мир в Украине, а также сохранить территориальную целостность Украины. Он закончил свое выступление словами: “Слава Украине!”.

Как сообщал УНИАН, перед этим парламент освободил Михаила Коваля от должности и.о. министра обороны.