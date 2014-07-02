Боевики захватили компрессорную станцию газопровода в Луганской области
13:35, 02 июля 2014Политика
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Боевики захватили компрессорную станцию газопровода в Луганской области.
Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.
«В селе Большая Вергунка Луганской области боевики захватили компрессорную станцию №1, какая поддерживает необходимое давление в трубе для поставок газа по международному газопроводу», - заявил он.
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«У нас есть информация о захвате этой станции, но мы надеемся, что это не будет иметь последствий для поставок газа», - сообщил Лысенко.
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