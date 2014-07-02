Боевики захватили компрессорную станцию газопровода в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сообщил на брифинге.

«В селе Большая Вергунка Луганской области боевики захватили компрессорную станцию №1, какая поддерживает необходимое давление в трубе для поставок газа по международному газопроводу», - заявил он.

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«У нас есть информация о захвате этой станции, но мы надеемся, что это не будет иметь последствий для поставок газа», - сообщил Лысенко.