Пискун рассмешил Ключковского

Заявление депутата от Партии регионов Святослава ПИСКУНА о его восстановлении в должности генерального прокурора Украины является необоснованным и смешным, считает член фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его убеждению, заявление С.ПИСКУНА является не более чем попыткой заставить о себе говорить.

«С.ПИСКУН уже начинает быть смешным со своими историями о назначении и увольнении. Неужели человек не чувствует, что она становится посмешищем для всего государства? Если С.ПИСКУН надеется таким способом обеспечить себе какую-то положительную репутацию как народный депутат или как возможный генеральный прокурор Украины, так я думаю, что он очень сильно ошибается», – сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ, сообщается на сайте «RAZOM».

По мнению народного депутата, с правовой точки зрения у С.ПИСКУНА нет никаких оснований обжаловать в суде Указ Президента о своем освобождении.

«Президент издавал свой Указ в прошлом году на основании действующего в тот момент закона, который определял особенности освобождения от должности народных депутатов Украины. Да, действительно, день тому назад Конституционный Суд Украины признал данный закон неконституционным. Хочу подчеркнуть – не действия Президента, а закон, который тогда был действующим и который Президент выполнял как глава государства», - отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ, добавив, что решения Конституционного Суда вступают в силу с момента их провозглашения и не имеют обратной силы.

Как сообщал УНИАН, КС признал неконституционным закон об особенностях освобождения от должностей лиц, которые совмещают депутатский мандат с другими видами деятельности.

Закон предусматривает, что если в течение 10 дней человек незаконно совмещает полномочия депутата с другими видами деятельности на должностях, на которые он назначен Президентом или Кабмином, то Президент или Кабмин увольняет его.

КС пришел к заключению, что по своему содержанию данный закон не соответствует Конституции о защите конституционного права человека на труд.

После оглашения Конституционным Судом 31 января соответствующего решения депутат от Партии регионов С.ПИСКУН заявил, что намерен подавать в суд с целью восстановления в должности генпрокурора.

С.ПИСКУН отметил, что таким образом указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о его освобождении от должности генпрокурора в мае 2007 года является неконституционным, поскольку причиной его освобождения было именно совместительство.

Как известно, С.ПИСКУН был генпрокурором трижды - с 6 июля 2002 года по 29 октября 2003 года, с 10 декабря 2004 года по 14 октября 2005 года, с 26 апреля 2007 года по 24 мая 2007 года. Последний раз В.ЮЩЕНКО уволил С.ПИСКУНА в связи с совмещением государственной должности со статусом народного депутата.