Переселенцы из зоны АТО выезжают в соседние районы Донетчины - ОГА
В Новоазовском районе Донецкой области зарегистрировано 745 переселенцев из зоны антитеррористической операции.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.
Переселенцы в основном из Славянска и Краматорска. Для выявления представителей этой категории граждан проводится широкая разъяснительная кампания.
Читайте такжеВ Днепропетровской области зарегистрировано более тысячи переселенцев из Донбасса и КрымаВ Дебальцево представители органов местного самоуправления оказывают содействие в оформлении документов переселенцам для получения пенсий, пособий и материальных выплат, выделенных облсоветом. Документы здесь подали 130 тех, кто в этом нуждается.
Аналогичная работа осуществляется и в других городах и районах (Дружковка, Шахтерск, Ясиноватский район). Кроме того, организовано собрание продуктов питания и одежды для переселенцев.