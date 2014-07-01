Переселенцы из зоны АТО выезжают в соседние районы Донетчины - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.

Переселенцы в основном из Славянска и Краматорска. Для выявления представителей этой категории граждан проводится широкая разъяснительная кампания.

Читайте такжеВ Днепропетровской области зарегистрировано более тысячи переселенцев из Донбасса и КрымаВ Дебальцево представители органов местного самоуправления оказывают содействие в оформлении документов переселенцам для получения пенсий, пособий и материальных выплат, выделенных облсоветом. Документы здесь подали 130 тех, кто в этом нуждается.

Аналогичная работа осуществляется и в других городах и районах (Дружковка, Шахтерск, Ясиноватский район). Кроме того, организовано собрание продуктов питания и одежды для переселенцев.