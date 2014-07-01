В СНБО назвали города на Донетчине, в которых пока не удалось восстановить водоснабжение

В Донецкой области, где проводится антитеррористическая операция, за исключением нескольких населенных пунктов, удалось возобновить водоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, полностью возобновить водоснабжение не удается в Горловке, Краматорске, Макеевке, Славянске.

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Также Лысенко отметил, что на сегодняшний день задолженность по социальным выплатам в Донецкой и Луганской областях составляет 240 млн грн, в частности не работают учреждения Госказначейства в Краматорске, Славянске, Снежном. В целом же в остальных населенных пунктах социальные выплаты за май-июнь произведены в полном объеме.