Тимошенко хочет выпрямить денежную линию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении перераспределить баланс между центральным и местными бюджетами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе встречи с представителями Ассоциации малых городов Украины.

«Мы будем четко перераспределять баланс между центральными и местными деньгами. Речь идет о том, что есть потребности общего характера, но мы для себя должны политически определиться, что люди живут не в виртуальном государственном бюджете, а в городах, поселках и селах, где непосредственно складывается их жизнь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что перераспределение средств центрального и местных бюджетов должно произойти радикально. «Нельзя оставлять существующий баланс», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что правительство внимательно проанализирует, каким образом складываются отношения городских бюджетов с районными и областными бюджетами.

«Эту линию поступления денег к вам мы выпрямим так, насколько это возможно, чтобы вы ощущали, что деньги идут к вам адресно», - пообещала она мэрам городов.