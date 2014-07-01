Путин потерпел поражение в Украине - Сикорский

Такое мнение он выразил в интервью изданию Kultura Liberalna.

"В Москве рассчитывали, что так же, как в Крыму, также в других частях восточной и южной Украины удастся получить значительную поддержку населения действий России. Этот план региональных путчей и создания марионеточных государств на территории Украины потерпел поражение", - сказал Сикорский.

Читайте такжеСаакашвили: Для Путина мирные переговоры - это просто "ширма"

Он обратил внимание на то, что польские СМИ часто сообщают о чрезвычайно рациональной и эффективной политике России на фоне якобы слабой европейской политики, и заметил, что в Украине проект РФ не удался. "Это не значит, что не будет очередных попыток", - признал при этом Сикорский.

Польский министр напомнил, что Россия открыто заявляла о своем желании присоединить Украину к Евразийскому экономическому союзу, в который входят Беларусь и Казахстан, и назвал присоединение Украины ключевым делом.

Теперь, по его словам, когда стало понятно, что невозможно сделать с целой страной, Россия пытается присоединить хотя бы часть украинской территории к своему союзу.