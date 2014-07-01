В плену боевиков скончался глава луганской "Просвиты" - СМИ

Об этом сообщает журналист Всеволод Филимоненко и другие луганские пользователи социальных сетей, передает Радио Свобода.

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23 июня боевики задержали 64-летнего Семистягу и удерживали в здании облгосадминистрации. Преподаватель имел проблемы с сердцем, вечером 27 июня произошел очередной приступ.

В течение нескольких дней боевики скрывали информацию о смерти Владимира Семистяги. Ожидается, что сегодня тело передадут родственникам.