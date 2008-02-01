Следствие воспроизведет драку Луценко и Черновецкого

Следователи прокуратуры в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, намерены воспроизвести обстоятельства инцидента между министром и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

«Будет воспроизводиться обстановка, все следственные действия, которые помогут пролить свет на этот инцидент», - сказал он.

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Украины Виктор КУДРЯВЦЕВ заметил, что обстоятельства инцидента будут воспроизводиться не с участием Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО одновременно, а с каждым отдельно, «с использованием людей, которые называются "статисты".

Также Е.БЛАЖИВСКИЙ отметил, что он лично видел, как следователи допрашивали Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

На вопрос, заметил ли он какие-то повреждения на теле мэра Киева, прокурор столицы ответил: «Его осматривали два судмедэксперта, которые все описали… где какие болезненные места».

Также Е.БЛАЖИВСКИЙ проинформировал, что следствием собраны объяснения лиц, которые тем или иным образом стали свидетелями инцидента, однако при этом он заметил, что противоречий в их показаниях нет, «конфликтных показаний нет».

На вопрос, не было ли на месте инцидента камер внешнего наблюдения и существуют ли соответствующие записи, Е.БЛАЖИВСКИЙ ответил, что прокуратура сделала соответствующий запрос, однако ответа пока еще нет.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам.

24 января заместитель прокурора Киева издал постановление о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, в результате которого Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были умышленно нанесены легкие телесные повреждения. Дело возбуждено в отношении другого участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины.

29 января Ю.ЛУЦЕНКО направил на имя генерального прокурора жалобу на постановление заместителя прокурора города Киева Г.ОСТАФИЙЧУКА от 24 января о возбуждении уголовного дела.