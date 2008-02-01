Четвертого пришествия Пискуна не будет?
Заместитель генпрокурора о правовых основаниях
|Святослав Пискун
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КУДРЯВЦЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Правовых оснований занимать должность генпрокурора (у С.ПИСКУНА – УНИАНА) на данный момент просто не существует», - сказал В.КУДРЯВЦЕВ, объяснив при этом, что в свое время С.ПИСКУН был восстановлен судом в должности руководителя ведомства, однако потом это судебное решение было отменено.
Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд признал неконституционным закон об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности.
Данный закон предусматривает, что если на протяжении 10 дней человек незаконно совмещает полномочия депутата с другими видами деятельности в должностях, на которые он назначен Президентом или Кабмином, то Президент или Кабмин освобождают его.
КС пришел к выводу, что по своему содержанию данный закон не отвечает Конституции относительно защиты конституционного права человека на труд.
В свою очередь депутат от Партии регионов С.ПИСКУН в комментарии "Украинской правде" сказал, что намерен подавать в суд с целью восстановления в должности генпрокурора.
По словам С.ПИСКУНА, такое основание у него появилось после признания Конституционным Судом закона об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности неконституционным.
С.ПИСКУН отметил, что таким образом указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о его освобождении от должности генпрокурора в мае 2007 года является неконституционным, поскольку причиной его освобождения было именно совместительство.
С.ПИСКУН был генпрокурором трижды - с 6 июля 2002 года по 29 октября 2003 года, с 10 декабря 2004 года по 14 октября 2005 года, с 26 апреля 2007 года по 24 мая 2007 года. Последний раз В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА в связи с совмещением государственной должности со статусом народного депутата.