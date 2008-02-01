Четвертого пришествия Пискуна не будет?

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор КУДРЯВЦЕВ утверждает, что на данный момент не существует правовых оснований для возвращения Святослава ПИСКУНА на должность генпрокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КУДРЯВЦЕВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Правовых оснований занимать должность генпрокурора (у С.ПИСКУНА – УНИАНА) на данный момент просто не существует», - сказал В.КУДРЯВЦЕВ, объяснив при этом, что в свое время С.ПИСКУН был восстановлен судом в должности руководителя ведомства, однако потом это судебное решение было отменено.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд признал неконституционным закон об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности.

Данный закон предусматривает, что если на протяжении 10 дней человек незаконно совмещает полномочия депутата с другими видами деятельности в должностях, на которые он назначен Президентом или Кабмином, то Президент или Кабмин освобождают его.

КС пришел к выводу, что по своему содержанию данный закон не отвечает Конституции относительно защиты конституционного права человека на труд.

В свою очередь депутат от Партии регионов С.ПИСКУН в комментарии "Украинской правде" сказал, что намерен подавать в суд с целью восстановления в должности генпрокурора.

По словам С.ПИСКУНА, такое основание у него появилось после признания Конституционным Судом закона об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности неконституционным.

С.ПИСКУН отметил, что таким образом указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о его освобождении от должности генпрокурора в мае 2007 года является неконституционным, поскольку причиной его освобождения было именно совместительство.

С.ПИСКУН был генпрокурором трижды - с 6 июля 2002 года по 29 октября 2003 года, с 10 декабря 2004 года по 14 октября 2005 года, с 26 апреля 2007 года по 24 мая 2007 года. Последний раз В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА в связи с совмещением государственной должности со статусом народного депутата.