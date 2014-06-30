Тарута: Порошенко надо сделать "кадровые выводы"

Об этом он сказал в интервью ZN.UA

Удачной моделью, как надо действовать "без бомб" и "неизбежных жертв при пристреле", Тарута считает Мариуполь: "Город ожил. Город благодарен. …Сегодня люди в Мариуполе признают, что бойцы ДНР ими манипулировали. Они постепенно начинают прозревать".

"Разве это — не сигнал президенту о том, что нужно оперативно сделать правильные кадровые выводы в силовых структурах? Профессионалы и компетентные люди должны немедленно быть выдвинуты на первый план и взять на себя ответственность с учетом уже совершенных ошибок. Более того, те, кто эти ошибки совершил, должны понести наказание", - считает Тарута.

По его мнению, на востоке в рамках антитеррористической операции нужно прекратить воевать с применением тяжелого вооружения, АТО должна иметь локальный, а не масштабный характер, чего сегодня нет.

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"Почему? Наверное потому, что действия тех, кто принимает решения – неквалифицированные. Не те люди принимают решения, и не те люди соглашаются с такими приказами. Лучшие не имеют возможности себя проявить", - считает Тарута.

"В результате наша стратегия оказалась ошибочной. А граница — незащищенной. Более того, применялась практика преувеличения сил врага для оправдания собственной некомпетентности. Т.е. банально фальсифицировались данные, обнародованные в СМИ. Но люди-то, находящиеся в зоне АТО, все знают и понимают", - пояснил он.

Он считает, что все ресурсы переговоров еще не исчерпаны, необходимо договориться "со всеми, с кем только возможно".

"На переговорах абсолютно не была отображена палитра всех действующих в регионе группировок. Их множество, и не все они подчиняются Бородаю. Там не было шахтеров, металлургов, рабочих, которые выходят и протестуют. А с ними тоже нужно договариваться", - сказал он.