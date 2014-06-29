На Луганщине террористы напали на опорный пункт сил АТО

19:25, 29 июня 2014
Политика
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Выстрелом противотанковой управляемой ракеты боевикам удалось попасть в танк силовиков.

REUTERS

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в 17.20 в районе г. Счастье (Луганская область) террористы совершили нападение на опорный пункт сил АТО.

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Выстрелом ПТУР боевикам удалось попасть в танк силовиков. Однако сработала динамическая защита танка. Пострадавших среди военнослужащих нет", - пишет он.

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