На Луганщине террористы напали на опорный пункт сил АТО
19:25, 29 июня 2014Политика
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Выстрелом противотанковой управляемой ракеты боевикам удалось попасть в танк силовиков.
REUTERS
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в 17.20 в районе г. Счастье (Луганская область) террористы совершили нападение на опорный пункт сил АТО.
Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Выстрелом ПТУР боевикам удалось попасть в танк силовиков. Однако сработала динамическая защита танка. Пострадавших среди военнослужащих нет", - пишет он.
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