Сложение террористами оружия во многом зависит от позиции России - Кучма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя консультации по урегулированию ситуации на востоке Украины, которые вчера проходили в Донецке.

“Вы знаете мою позицию - много играть в жмурки с ними (боевиками — УНИАН) не нужно. Я думаю, что вы все понимаете, что не они решают, как себя вести. И в этом вся проблема”, - сказал Кучма.

По его словам, если Россия не поймет, что мир лучше, чем война, если Россия не поймет, что нельзя Донбасс превращать в Приднестровье, то деэскалации насилия не будет, а если поймет, то “найдет механизмы для того, чтобы приструнить всех этих великих деятелей”.

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“Они все представители России, можно так сказать”, - сказал Кучма.

Он отметил, что дата проведения следующих консультаций пока не определена, поскольку президент Украины поддержал инициативу ЕС продлить на 72 часа режим перемирия.

“Так что же сегодня вести переговоры о перемирии? Ждем понедельника. Потому что я понимаю, что после этого ЕС и США хотя бы поймут, кто есть кто, потому что один на один Украину нельзя оставлять”, - сказал Кучма.

Он считает безальтернативным мирный путь урегулирования ситуации в восточных областях, но без помощи ЕС и США мирно это сделать будет невозможно.

“Нужно искать мирный путь, надеяться на них (террористов — УНИАН) на сегодняшний день, судя по тому настроению, какое существует у них, что они пойдут на мирный план Порошенко, у меня ощущения нет”, - сказал Кучма, обратив внимание на то, что боевики не прекратили огонь, хотя когда представители всех сторон садятся за стол переговоров именно та сторона кричит, что нарушает перемирие украинская сторона.

Он назвал положительным тот факт, что ЕС согласился вести мониторинг, поскольку без этого доказать, кто лжет, а кто говорит правду, очень сложно.