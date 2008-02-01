Комитет ВР назвал программу Тимошенко “декларацией о намерениях”

Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал с замечаниями Программу деятельности Кабинета Министров Украины "Украинский прорыв: для людей, а не политиков".

Такое решение было принято на заседании Комитета, на котором отмечалось, что Программа является содержательным декларативным документом, который определяет пути и направления проведения социально-экономических и политических реформ, реализации культурных и международных инициатив государства, сообщает официальный сайт Верховной Рады.

При этом члены Комитета указали на общие недостатки Программы. В частности, отмечалось, что Программой не предусмотрено этапности, системности и последовательности внедрения предложенных мероприятий и их четкой часовой привязки; среди путей не выделены основные приоритеты, практически отсутствуют ориентировочные индикаторы оценки реализации Программы и нет ее ресурсного обеспечения. Отмечалось также, что Программа "это декларация о намерениях, которая в обязательном порядке должна быть подкреплена планом действий относительно ее реализации".

Глава Комитета Николай Деркач обратил внимание на несоблюдение требований Закона "О государственном прогнозировании и разработке программ экономического и социального развития" относительно использования прогноза экономического и социального развития на 5 лет во время разработки Программы и на несогласование ряда задекларированных заданий между собой или противоречие их сегодняшним шагам правительства.