ГПтС утверждает, что в тюрьмах Донецкой области нет проблем с едой и кадрами

Об этом УНИАН сообщили в Управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области, опровергнув появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о перебоях в поставках продуктов в учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы, а также массовых увольнениях персонала.

В сообщении отмечается, что в настоящее время все пенитенциарные учреждения области в полной мере обеспечены продовольствием, там организовано трехразовое горячее питание в соответствии с утвержденными на государственном уровне нормами и требованиями. Выдача основных продуктов для питания спецконтингента производится на 100% с учетом замен.

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Относительно увольнений персонала учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области сообщает, что на сегодня, 27 июня, массовых увольнений нет. Вместе с тем наблюдаются отдельные случаи увольнений сотрудников по собственному желанию и по семейным обстоятельствам, что не влияет на график несения службы и поддержания стабильной ситуации в учреждениях, заверили в управлении.