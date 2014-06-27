Порошенко ответил советнику Путина, который назвал его нацистом

17:19, 27 июня 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал высказывание советника президента России Сергея Глазьева, который назвал его нелегитимным главой государства и "нацистским Франкенштейном".

REUTERS

"Это оценка Сергея Глазьева, он по сути никто, и для меня не интересно его мнение", - отметил Петр Порошенко во время брифинга в Брюсселе, передает ТСН.ua

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Напомним, ранее советник российского президента Владимира Путина Сергей Глазьев назвал президента Украины Петра Порошенко нацистом. "Думаю, что после подписания соглашения с ЕС европейский народ удивится, когда этот нацистский Франкенштейн, рожденный европейскими бюрократами и политиками, постучится в двери европейских стран", - заявил советник.

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