Глазьев назвал Ассоциацию Украина-ЕС авантюрой и экономическим самоубийством

Об этом заявил советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев.

"Даже при политически стабильных условиях подписание данного соглашения неминуемо оборачивалось резким ухудшением платежного баланса Украины и ее дефолтом по внешним обязательствам. Именно поэтому Янукович не стал его подписывать. В нынешней ситуации, которая намного хуже, платежный баланс Украины сводится с дефицитом уже около 50 миллиардов долларов в этом году, а вся обещанная Западом помощь составляет 35 миллиардов. Подписывая данное соглашение, Украина получит еще минус 4 миллиарда", — цитирует его РИА Новости

Советник Путина отметил, что для стабилизации украинской экономике необходим российский рынок, сохранение и развитие кооперационных связей.

Читайте такжеУкраине следует готовиться к экономической войне с Россией - министр

"В этой связи необходимо вернуться к предложению президента России о разработке совместных программ и торгово-экономической политики России, Украины и ЕС", — считает Глазьев.

По мнению Глазьева, соглашение об ассоциации Украины с ЕС "является величайшей в современной истории политической авантюрой" и нелегитимно.

"Непонятно, как европейские лидеры могут так грубо нарушать международное право, подписывая явно нелегитимное соглашение, во-первых, с нелегитимной властью, а во-вторых, с нарушением украинской Конституции. Кроме того, как минимум одна треть страны категорически отказывается жить в ассоциации с Европейским союзом", — считает Глазьев.