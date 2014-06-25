Глазьев назвал Ассоциацию Украина-ЕС авантюрой и экономическим самоубийством
Подписание Соглашения об ассоциации с Европейским союзом станет для Украины экономическим самоубийством, оно повлечет за собой обесценивание гривны, галлопирующую инфляцию и ухудшит уровень жизни населения страны
Об этом заявил советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев.
"Даже при политически стабильных условиях подписание данного соглашения неминуемо оборачивалось резким ухудшением платежного баланса Украины и ее дефолтом по внешним обязательствам. Именно поэтому Янукович не стал его подписывать. В нынешней ситуации, которая намного хуже, платежный баланс Украины сводится с дефицитом уже около 50 миллиардов долларов в этом году, а вся обещанная Западом помощь составляет 35 миллиардов. Подписывая данное соглашение, Украина получит еще минус 4 миллиарда", — цитирует его РИА Новости
Советник Путина отметил, что для стабилизации украинской экономике необходим российский рынок, сохранение и развитие кооперационных связей.
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"В этой связи необходимо вернуться к предложению президента России о разработке совместных программ и торгово-экономической политики России, Украины и ЕС", — считает Глазьев.
По мнению Глазьева, соглашение об ассоциации Украины с ЕС "является величайшей в современной истории политической авантюрой" и нелегитимно.
"Непонятно, как европейские лидеры могут так грубо нарушать международное право, подписывая явно нелегитимное соглашение, во-первых, с нелегитимной властью, а во-вторых, с нарушением украинской Конституции. Кроме того, как минимум одна треть страны категорически отказывается жить в ассоциации с Европейским союзом", — считает Глазьев.