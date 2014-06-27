"Русское радио" осудило своих коллег в Украине за их поддержку Нацгвардии

Об этом говорится в официальном заявлении радиостанции "Русское Радио", - сообщает Еспресо.ТВ.

"Российская радиостанция "Русское радио" жестко осуждает деятельность "Русского радио - Украина" по сбору амуниции для украинской национальной армии!», - заявили россияне.

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"Мы решительно заявляем, что не имеем никакого отношения к радиостанции "Русское Радио - Украина" и считаем ее поступок - акцией, направленной на дискредитацию российского "Русского Радио". До сегодняшнего дня наша радиостанция поставляла "Русского Радио - Украина" сугубо музыкальный материал. Однако несмотря на вопиющие поступки станции-тезки, направленные на разжигание конфликта на территории Украины, который влечет за собой гуманитарную катастрофу, нами принято решение о полном прекращении любых отношений с радиостанцией "Русское радио - Украина", - говорится в заявлении.

Напомним, в четверг сотрудники украинской радиостанции передали бойцам Национальной гвардии Украины амуницию, деньги на которую собрали через свой эфир.