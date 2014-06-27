В Нацгвардии подтвердили гибель бойца под Славянском

03:21, 27 июня 2014
Политика
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В результате длительного боя, который состоялся на окраине города Славянска, военнослужащими Национальной гвардии Украины был подбит танк, на котором вооруженные террористы совершили попытку прорыва через блокпост.

/ Фото: УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НГУ.

"Среди военнослужащих Национальной гвардии Украины есть потери: один военнослужащий первого резервного батальона Национальной гвардии погиб в бою, двое ранены", - говорится в сообщении.

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Численность потерь террористов устанавливается.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высоко оценил мужество бойцов Нацгвардии и пообещал, что герои не останутся без награды.

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