В Нацгвардии подтвердили гибель бойца под Славянском

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НГУ.

"Среди военнослужащих Национальной гвардии Украины есть потери: один военнослужащий первого резервного батальона Национальной гвардии погиб в бою, двое ранены", - говорится в сообщении.

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Численность потерь террористов устанавливается.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высоко оценил мужество бойцов Нацгвардии и пообещал, что герои не останутся без награды.