МВД объявило в розыск Рената Кузьмина

Соответствующая информация опубликована на сайте МВД. Ранее исполнявший обязанности генерального прокурора Олег Махницкий заявлял, что в отношении Рената Кузьмина открыто 2 уголовных производства.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая Главное следственное управление Генеральной прокуратуры начало предварительное расследование по факту организации в 2010 году бывшим первым заместителем генпрокурора Ренатом Кузьминым незаконного задержания экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и подстрекательство судьи Печерского суда столицы к избранию ему меры пресечения в виде ареста.