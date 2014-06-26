США в ближайшие дни передадут 2 тысячи бронежилетов для украинских военных - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил посол США Джеффри Пайєтт сегодня журналистам в Киеве.

“Отмечу о нашем намерении в ближайшие несколько дней доставить сюда 2 тысячи бронежилетов для украинских военных”, - сказал он.

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Посол заверил, что США будут и впредь продолжать партнерство с украинскими ВС.

“Речь идет как о предоставлении оборудования и техники нелетального назначения, но, что важнее, это помощь по совершенствованию подготовки и тренировок военных”, - заявил Пайєтт.