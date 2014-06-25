Бронежилеты военных не берет ни пистолет Макарова, ни АК-74 - Минобороны

Вчера, 24 июня, на стрельбище одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, дислоцированной в поселке Даниловка Киевской области, состоялся выездной брифинг для представителей средств массовой информации с целью наглядной демонстрации возможностей средств индивидуальной защиты, которые закупает Министерство обороны Украины для военнослужащих ВС Украины.

Во время демонстрации состоялся тестовый отстрел из пистолета Макарова и автомата Калашникова образцов индивидуальной защиты - бронежилеты 4 класса защиты, которые закупаются у официального победителя тендера - научно-производственного предприятия «ТЕМП-3000».

Представитель компании-производителя Николай Стельмах сообщил, что пластины 4 класса защиты, которые установлены в бронежилеты являются продуктом украинского производства, так же как и ткань чехла, а за рубежом закупается только кевлар и нить.

Военнослужащий выстрелами из автомата и пистолета наглядно продемонстрировал качество и надежность пластин бронежилета «Корсар М3-4».

Временно исполняющий обязанности заместителя директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины полковник Александр Данильчик рассказал, что 13 мая этого года, когда проходила процедура по закупке бронежилетов, в тендере участвовали пять фирм, а не одна, как сейчас утверждают, в том числе и фирма, которая подала жалобу в Антимонопольный комитет.

"По результатам проведенных переговоров было акцептовано предложение ООО ТЕМП-3000, поскольку у них - самый качественный сертифицированный товар и наиболее приемлемая цена - 4 200 грн. При этом фирма, которая подала жалобу, образец изделия не давала вообще, а цену на изделие установила 17 700 грн", - подчеркнул офицер.

Он также сообщил, что 26 июня будет заключен договор на закупку 10 000 кевларовых шлемов.