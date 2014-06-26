Генералы времен Януковича хотят вернуться в Минобороны – эксперт

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.Читайте такжеПодполковник разведки спецназа: Нас сдают в Генштабе

"У нас появилась информация о том, что некоторые генералы, проявлявшие особую прыть при Януковиче в деле развала армии, понемногу прощупывают почву для возвращения в военное ведомство", - заявил он.

В связи с этим, как отметил военный эксперт, "мы попытались выяснить судьбу одного интересного документа. А именно – результатов расследования, проведенного Минобороны еще в апреле этого года, по поводу развала Вооруженных сил".

"А там, по нашим данным, указаны фамилии конкретных генералов и адмиралов – виновников, не побоюсь этого слова, трагедии. Эти материалы были переданы в Генпрокуратуру, и с тех пор о них ничего не слышно", - подчеркнул Тымчук.Читайте такжеКомандир "Айдара": в руководстве АТО есть предатели

"Концов расследования мы пока не нашли – в ГПУ хаос из-за новых назначений. Но ждем, что генпрокурор Ярема прольет свет. Во-первых, Родина должна знать своих "героев" в лицо. А во-вторых, нельзя допустить этих "стратегов" опять в МО и Генштаб. Как бы им не хотелось", - заявил эксперт.