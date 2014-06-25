Ярема сократил штат ГПУ более чем на 1,5 тысячи должностей

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сократил общую штатную численность аппарата Генпрокуратуры более чем на 1,5 тысячи должностей.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, сокращение коснулось руководящего состава центрального аппарата ГПУ и областных прокуратур.

Решение принято с целью сохранения бюджетных средств, усовершенствования организации работы органов прокуратуры.

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В частности, была сокращена штатная численность заместителей генерального прокурора Украины, которых теперь будет семь (вместо девяти), и 18 структурных подразделений Генпрокуратуры, из них: 8 главных управлений, 8 управлений и 2 отдела.

В связи с необходимостью повышения ответственности руководящего состава Генпрокуратуры за результаты работы на соответствующих направлениях прокурорской деятельности и следствия объединены должности заместителей генпрокурора с должностями руководителей соответствующих главных управлений.

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Также приведена к единому формату в зависимости от категорийности прокуратур штатная численность заместителей прокуроров областного уровня. Так, в прокуратурах вне группы установлено по 5 должностей заместителей прокуроров областей, в прокуратурах I группы – по 4 должности заместителей прокуроров областей, в прокуратурах ІІ группы – по 3 должности заместителей прокуроров областей. Таким образом, общее количество сокращенных должностей руководящего состава в прокуратурах областного уровня составляет 22 единицы.

Кроме того, проведена работа по сокращению штатной численности органов прокуратуры, в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 13 Закона Украины «О прокуратуре» (с изменениями внесенными Законом от 27.03.2014 № 1166-VII), то есть до 20 тыс. 367 человек. При этом учтена реальная нагрузка на прокуроров прокуратур областного и районного уровней при исполнении ими конституционных функций.