ЕС создаст новый орган, который будет заниматься поддержкой Украины - Тымчук
02:29, 26 июня 2014Политика
0
В Евросоюзе создается новый орган, который объединит европейских чиновников и дипломатов и будет целенаправленно поддерживать Украину.
ЕС создаст новый орган, который будет заниматься поддержкой Украины
Об этом в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Читайте такжеТымчук: "ЛНР" и "ДНР" - часть разрозненных групп боевиков и диалог с ними бесполезен
"В ЕС создается новый орган - группа поддержки Украины, куда войдут европейские чиновники и дипломаты. Цель группы – координация структур ЕС по вопросам, связанных с Украиной", – сообщил Тымчук, добавив, что создание такого органа для сотрудничества со страной, которая не является членом Евросоюза, – беспрецедентный акт.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter