ЕС создаст новый орган, который будет заниматься поддержкой Украины - Тымчук

Об этом в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

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"В ЕС создается новый орган - группа поддержки Украины, куда войдут европейские чиновники и дипломаты. Цель группы – координация структур ЕС по вопросам, связанных с Украиной", – сообщил Тымчук, добавив, что создание такого органа для сотрудничества со страной, которая не является членом Евросоюза, – беспрецедентный акт.