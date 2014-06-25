Разрешение на использование российской армии в Украине можно вернуть «за 10 минут» - Керри

США удовлетворены отменой в России решения, которое разрешало использование российских войск в Украине, но отмечают, что его можно вернуть назад «за 10 минут».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО заявил государственный секретарь США Джон Керри.

«Мы удовлетворены, что Путин попросил отменить решение. Это важно, это большой шаг, но это может быть отменено за 10 минут, и нам об этом известно. Большой разницей по отношению к этому будет публичное обращение президента к сепаратистам с призывом сложить оружие», - сказал Керри.

Читайте такжеСовет Федерации отменил разрешение Путину использовать армию на территории Украины

Кроме того, такими действиями с российской стороны могла бы быть помощь в освобождении зданий, в разоружении, отводе войск, «не допустить, чтобы танки и ракетные установки пересекали границу». «Есть много конкретных вещей, которые могут сделать разницу. Мы планируем работать в сотрудничестве, насколько это возможно, с Россией», - подчеркнул Керри.

Одновременно госсекретарь заявил, что США приветствуют украинское правительство за попытку «достучаться до сепаратистов и российского руководства.

Читайте такжеРазрешение Путину на агрессию укрепило авторитет России в Азии и Африке - депутат Совета Федерации

Как сообщалось, 1 марта этого года президент России Владимир Путин внес обращение в Совет Федерации об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в стране».

Совет Федерации поддержал это обращение и дал согласие на ввод российских Вооруженных сил РФ на территорию Крыма.

Крым Россия аннексировала, проведя псевдореферендум, а возле границ Украины сосредоточила свои многочисленные войска с техникой.

Кроме того, есть много свидетельств того, что диверсанты из России принимают участие в боях на востоке Украины на стороне сепаратистов и террористов, а в распоряжение боевиков попала мощная техника российского происхождения.

Читайте такжеМИД называет “шагом в правильном направлении” сегодняшнее решение Совета Федерации

24 июня Путин предложил Совету Федерации отменить постановление "об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины".

Сегодня, 25 июня, Совет Федерации отменил разрешение на использование Вооруженных сил России в Украине.