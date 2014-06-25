Около 250 боевиков продвигаются к позициям сил АТО под Краматорском- эксперт
07:53, 25 июня 2014Политика
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По оперативным данным группы "Информационное сопротивление" под Краматорском активизировали свою деятельность бандформирования.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. Читайте такжеБоевики обстреляли позиции сил АТО в Антраците, возможно применялись артиллерийскиое орудие - Тымчук
"Под Краматорском наблюдается активность боевиков. Обнаружено перемещение к позициям сил АТО групп террористов общей численностью около 250 чел", - подчеркнул эксперт.
Напомним, вчера Президент Петр Порошенко сообщил о том, что не исключает досрочной отмены режима прекращения огня. Боевики повсеместно нарушают условия перемирия,объявленного до 27 июня.
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