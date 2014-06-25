Около 250 боевиков продвигаются к позициям сил АТО под Краматорском- эксперт

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. Читайте такжеБоевики обстреляли позиции сил АТО в Антраците, возможно применялись артиллерийскиое орудие - Тымчук

"Под Краматорском наблюдается активность боевиков. Обнаружено перемещение к позициям сил АТО групп террористов общей численностью около 250 чел", - подчеркнул эксперт.

Напомним, вчера Президент Петр Порошенко сообщил о том, что не исключает досрочной отмены режима прекращения огня. Боевики повсеместно нарушают условия перемирия,объявленного до 27 июня.