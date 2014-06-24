Террористы пытали супругов 6 дней из-за украинской символики у них дома

Федор был медиком-волонтером в Донецке на митинге единства. Спасал людей по обе стороны баррикад. Анна ему помогала. Дома хранили бронежилеты и украинскую символику, передает ТСН.

Читайте такжеНа Донетчине террористы похитили двух местных жителей за снос их блокпоста

"ДНРовцам" о них рассказал знакомый, который бывал в их квартире. К ним наведались с обыском, однако этим не обошлось. Им завязали глаза и куда-то повезли. Сначала долго били и только после этого начали задавать вопросы. Аня пыталась отвечать на все вопросы, но пытки не прекращались.

Их содержали в разных подвалах здания Макеевского УБОПА. Когда же связей Дмитрия и Анны с "Правым сектором" не нашли, отвезли в больницу. Федора и Ану отпустили через 6 дней.

Но это едва ли не единственный счастливый случай, потому что выйти живым из плена не удается почти никому. По состоянию на начало июня, в заложниках у боевиков находилось около двухсот человек.

Сколько их сейчас, в силовых ведомствах не уточняют, во-первых, ради их же безопасности, во-вторых судьба многих пропавших и до сих пор не известна. Только за последнюю неделю в Донецке, по данным городского головы, без вести пропали 27 человек, 14 из них - похитили. О том, что кого-то из пленных выпустили, несмотря на договоренности о перемирье, вестей пока не поступало.