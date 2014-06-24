На Луганщине террористы захватили отдел Госказначейства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Владимир Чеповой на пресс-конференции.

«Террористы пытаются сорвать мирный план президента Украины и пытаются сорвать попытки украинской власти восстановить инфраструктуру и социальные выплаты в Донецкой и Луганской областях», - отметил он.

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«Боевики захватили отдел Государственного казначейства Украины в городе Ровеньки Луганской области и отдел Государственной фельдъегерской службы в Донецке», - добавил Чеповой.

«Таким образом, украинская сторона полностью выполняет мирный план президента Украины Петра Порошенко, с другой стороны, со стороны террористов и диверсантов происходит систематическое нарушение этого плана», - отметил спикер СНБО.